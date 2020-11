[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 20,150 전일대비 300 등락률 +1.51% 거래량 40,961 전일가 19,850 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 AK홀딩스, 제주항공에 300억 규모 채무보증 결정라이브커머스 매출 쏠쏠…AK플라자, 디지털 전환에 총력AK플라자, 백화점 최초 '네이버페이' 오프라인 결제 도입 close =자회사 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 150 등락률 +0.93% 거래량 342,679 전일가 16,200 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 574억 규모 단기차입금 증가 결정[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리 제주항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 7.0% ↑ close 에 대해 총 1050억원 규모 채무보증 결정

◆ F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 91,900 전일대비 700 등락률 +0.77% 거래량 33,657 전일가 91,200 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'[e 공시 눈에 띄네]코스피-6일F&F, 3분기 영업익 126억원…전년대비 61% 감소 close =F&F홀딩스와 F&F로 회사 분할 결정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,650 전일대비 100 등락률 +0.49% 거래량 302,309 전일가 20,550 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 2280억 규모 채무보증 결정HDC현대산업개발 "아시아나 인수 무산 소송 관련 법적 대응"[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close =와이케이영통제일차주식회사에 2280억원 규모 채무보증 결정

◆ 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 50 등락률 +0.22% 거래량 5,947 전일가 22,900 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계건설, 동탄2 신도시 트레이더스 신축공사 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-18일신세계건설, 550억원 규모 시흥 아쿠아펫랜드 신축공사 수주 close =665억원 규모 동탄 2신도시 트레이더스 신축공사 수주

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,505 전일대비 15 등락률 +0.43% 거래량 2,133,565 전일가 3,490 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 538억 규모 타인 채무보증 결정[굿모닝 증시] 코로나19 확산 우려 속…관심은 '실적 개선株'로[e공시 눈에 띄네]코스피-9일 close =김해푸르지오하이엔드 수분양자에 대해 646억원 규모 채무보증 결정

◆ 대호에이엘 대호에이엘 069460 | 코스피 증권정보 현재가 2,300 전일대비 20 등락률 +0.88% 거래량 456,491 전일가 2,280 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일中 시장 노린다! 제네시스 GV80 인증 완료! 첫 데뷔! 임박!이번엔 '방산주' 폭락 vs '대북주' 회생 close =운영자금 확보 위해 30억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,000 등락률 -1.56% 거래량 232,236 전일가 128,000 2020.11.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 증시 '불타오르네'…언택트→친환경→경기민감株씨에스윈드, 167억원 규모 공급계약 체결CIP·씨에스윈드·SOT, 부유식 해상풍력발전 개발 MOU 체결 close =3504억원 규모 유상증자 및 100% 무상증자 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr