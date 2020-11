트러픔, 측근에 2024년 대선 재출마 의사 밝혀

[아시아경제 이승진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 가까운 지인들에게 연내에 2024년 대선 재출마를 발표할 수 있을 것이라는 뜻을 밝혔다고 워싱턴포스트(WP)가 21일(현지시간) 보도했다.

WP는 트럼프 대통령이 거짓된 대선 승리를 주장하고 있으나 그 이면에서는 비공개 회동과 전화 통화 등을 통해 2024년 대선 재출마라는 전혀 다른 다음 단계를 논의해왔다고 보도했다. 내년 1월 집무실을 떠날 운명이라는 현실을 인정하고 백악관을 떠난 이후의 삶에 대해 진지하게 숙고하고 있다는 것이다.

특히 트럼프 대통령은 참모들에게 정치와 언론 분야에서 여전히 영향력 있는 존재로 건재하고 싶다고 말했다고 한다. 재출마 카드도 이러한 연장선에서 검토되고 있다는 얘기다. 현재 투표 결과를 인정하지 않고 소송전을 이어가는 것도 존재감을 과시하기 위한 전략이라고 WP는 분석했다.

또 트럼프 대통령과 최근 대화를 나눈 한 참모는 트럼프 대통령이 3주 안에 새로운 선거 캠페인을 발표할 계획이라고 자신에게 밝혔다고 WP가 전했다. 또한 트럼프 대통령은 차기 잠룡들의 판이 커지는 것을 막기 위해 신속하게 행동하고 싶다고 말했다고 한다.

트럼프 대통령이 주저앉히고 싶어하는 잠룡들에는 트럼프 행정부에 몸담아온 마이크 펜스 부통령, 마이크 폼페이오 국무장관, 니키 헤일리 전 유엔주재 미국 대사가 포함된다고 이 참모는 전했다.

트럼프 대통령이 올해 안에 실제로 대선 재출마를 공식화하면, 조 바이든 당선인이 취임하기도 전에 두 사람 간에 잠재적인 재대결 구도가 형성될 것이라고 WP는 분석했다.

다만 다른 측근들은 다른 현안들에 대해서도 그렇듯, 트럼프 대통령이 재출마에 대한 입장을 수시로 바꾸고 있다며 아직 확실한 결정을 내린 게 아니라고 전했다. 재출마 여부와 무관하게, 트럼프 대통령은 기존 대통령들과 달리 퇴임 후에도 당내 영향력 유지를 위해 정치에 적극적으로 관여할 가능성이 크다고 WP는 분석했다.

트럼프 대통령이 배신 세력을 철저히 축출할 가능성도 측근들 사이에서 언급되고 있다. 대표적으로 지목되는 복수의 대상이 보수매체 폭스뉴스다.

폭스뉴스는 노골적인 '친트럼프' 성향을 보여왔지만 대선 과정에서 틀어지기 시작했다. 특히 대선 당일 미국 주요 언론 중 가장 먼저 경합주 애리조나주에서 바이든이 승리했다고 예측한 것을 계기로 완전히 눈 밖에 났다.

트럼프 대통령이 정치활동과 더불어 적극적인 돈벌이에 나설 가능성도 거론된다. 그는 향후 4년 안에 4억 달러(약 4470억 원)에 달하는 빚의 만기일이 도래하고 현재까지 휘말린 소송 관련 비용도 감당해야 하는 상황이다.

측근들은 트럼프 대통령이 퇴임 후 우선은 자신이 소유한 플로리다주 마러라고 리조트로 돌아갈 것으로 내다봤다.

한편, 펜실베이니아주에서 트럼프 대통령 선거캠프가 제기한 선거 결과 승인 중지 가처분 신청이 연방법원에 의해 기각됐다. 이에 따라 펜실베이니아 주선거위원회는 23일 조 바이든 당선인이 8만표가 넘는 표 차이로 승리한 펜실베이니아주 대선 개표 결과 인증을 마감할 예정이다.

이에 대해 트럼프 선거캠프는 성명을 통해 판결을 받아들이기 어렵다며 항소할 뜻을 밝혔다.

이승진 기자