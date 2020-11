GS25, 골프용품 판매 복합매장 오픈

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일이 편의점 GS25에 골프 용품을 판매하는 복합매장을 오픈했다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 20일 ‘볼빅’과 손을 잡고 골프공, 골프의류, 골프 캐디백 등 골프 관련 용품 10여종, 250개 상품을 판매하는 복합 매장을 선보였다.

골프 복합매장으로 오픈하는 GS25파주부흥점은 파주에 위치한 골프파빌리온CC, 서원힐스CC 인근에 위치해 있다. GS리테일 측은 24시간 점포 운영으로 라운딩 고객들에게 관련 용품 구입 및 골프장 방문 이동 동선에서 쇼핑의 재미를 제공하고, 점포 가맹경영주에게는 신규 고객 창출 및 추가 수익 발생 효과가 높을 것으로 기대하고 있다.

GS리테일은 지난 5월 볼빅과 업무 협약을 진행해 골프용품을 신성장 카테고리로 육성하고 있다. 5월 첫 매대 구성 이후, 현재까지 1200여개 편의점 GS25와 50여개 슈퍼마켓 GS THE FRESH에서 컬러공, 골프장갑, 리그넘 티 등 골프 전용 매대를 운영하고 있다.

현재까지 성과는 성공적이라 판단하고 있다. 골프에 신규 입문하는 골프 인구 증가 등 영향으로 골프 용품 매출이 첫 골프 매대를 도입한 5월 대비 현재 146배 이상 신장하는 효과를 보이고 있다. 골프 용품 중 골프공 매출이 전체 매출에서 90%를 구성하고 있으며, 고객이 손쉽게 방문 할 수 있는 편의점이 골프용품 구매 플랫폼으로 자리를 잡아가고 있다고 판단하고 있다.

11월 말까지, 추가적으로 오피스 상권(마곡 위치)에 위치한 GS25 강서LG사이언즈점과 역세권 및 주거 밀집 지역에 위치한 GS THE FRESH 김포사우점에 추가 복합매장을 오픈할 예정이다. 향후 2021년까지 20개의 복합 매장 오픈 및 1900여개 GS25, 100여개 GS더프레시 점포에 골프용품 매대를 확대운영할 계획이다.

허열 GS리테일 라이프리빙팀 대리는 “지속적으로 증가하는 골프 인구에 맞춰 골프용품 매대를 확대하고 있으며, 좀더 편리하고 다양한 상품 구매를 위해 업계 최초로 골프용품 복합 편의점을 오픈했다”며 “라이프플랫폼으로 자리 매김하고 있는 편의점 GS25에 더욱 다양한 차별화된 서비스 도입을 통해 고객들에게 쇼핑의 재미와 편리함을 함께 제공하도록 노력 하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr