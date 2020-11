광주 광산경찰서, 보이스피싱 예방 택시기사에 ‘감사장’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서는 보이스피싱 피해 예방에 기여한 택시기사 강모(65)씨에게 감사의 마음과 함께 감사장을 전달했다고 20일 밝혔다.

지난 6일 오후 3시 34분께 자신이 운전하는 택시 승객이 당할 뻔한 3400만 원 상당의 보이스피싱 피해를 막은 공로를 인정 받았다.

강씨는 당시 허겁지겁 올라탄 택시 승객이 송정역에서 금감원 직원을 만나기로 했다는 말과 꼭 움켜쥔 가방을 보고 이상히 여겨 경찰에 신고한 뒤 승객을 설득했다.

과거 자율방범대장 등으로 활동하며 평소 경찰 관련 업무에 밝은 강씨는 승객의 얘기를 듣자마자 보이스피싱 사기라고 직감했다고 한다.

고인석 광산경찰서 수사과장은 “코로나19로 인해 경기가 좋지 않은 와중에 기승을 부리는 보이스피싱을 예방하기 위해서는 시민들의 적극적인 신고가 중요하다”며 “앞으로도 보이스피싱 피해 예방에 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr