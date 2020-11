[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 광복절 서울 도심에서 집회를 개최한 민주노총 관계자들을 기소의견으로 검찰에 넘겼다.

서울 종로경찰서는 광복절 서울 도심에서 대규모 집회를 연 혐의(감염병예방법·집회와시위에관한법률 위반)로 김재하 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 비상대책위원장 등 관계자들을 기소의견으로 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다.

민주노총 등은 지난 8월 15일 종로구 보신각 일대에서 참가자 2000여 명이 모인 가운데 '8·15노동자대회'를 개최했다. 당시 서울시와 경찰은 사랑제일교회 등이 주도한 광화문광장 집회와 함께 보신각 집회에 대해서도 금지 통고했지만 이들은 예고대로 집회를 열었다.

주최 측은 해당 집회는 집회가 아닌 기자회견으로 마스크와 페이스실드·체온검사 등 방역 수칙을 준수해 현장에서 확진된 사람도 없었다고 주장해왔다.

