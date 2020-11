하나은행, 일달러 외화적금 이벤트…"최대 3000 하나머니 제공"

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행이 일달러 외화적금 감사 이벤트를 연다.

일달러 외화적금은 하나원큐나 하나멤버스 애플리케이션(앱), 은행 영업점 등에서 미국 1달러부터 가입할 수 있는 상품이다. 가입기간 6개월로 매월 최대 1000달러까지 횟수 제한 없이 자유로운 납입할 수 있다. 5회까지 분할인출 할 수 있다.

이번 이벤트는 첫 가입 손님에게는 하나금융그룹 통합멤버십 프로그램인 하나멤버스를 통해 선착순 3만명에게 '1111 하나머니'를 적립해 주고 자동이체로 적금을 납입할 경우에는 최대 3000 하나머니를 제공하는 이벤트를 다음 달 말까지 실시한다.

또 외화 및 안전자산에 대한 투자 수요 증가에 맞춰 기존 및 신규 가입자에게 별도의 조건 없이 원화로 입출금 시 전신환매매율의 80% 이벤트 환율 우대 서비스를 내년 6월 말까지 제공한다.

아울러 내년 3월2일까지 가입 시에는 연 0.1%의 이벤트 금리를 추가로 제공 중이다.

하나은행 관계자는 “지난 9월 출시 이후 단기간에 가입 좌수 3만좌를 달성한 것을 기념해 감사의 마음을 담아 이벤트를 준비했다”며 “글로벌 이슈로 환율 변동성이 커져 환테크에 대한 관심이 높아진 가운데 본 이벤트를 활용하시길 바라며 앞으로도 손님의 니즈를 충족하는 상품 및 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr