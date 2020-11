[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 서울 4년제 일반대학 중 올해 가장 많은 해외 취업자를 배출했다고 20일 밝혔다.

한국교육개발원이 최근 공개한 '2020년 졸업자 취업통계조사'에 따르면 삼육대의 올해 해외취업자 수는 16명으로 서울지역 32개교 4년제 일반대학 중 가장 많았다.

삼육대는 한국산업인력공단 지원을 받아 운영하는 'K-Move 스쿨(해외취업연수 프로그램)'과 '글로벌 e-Biz 전문가 양성 과정' 등을 운영해 이 같은 성과를 냈다고 설명했다.

같은 조사에서 삼육대는 국내 취업률(건보 기준) 47.1%로 서울 32개 대학 중 7위를 기록했다.

