홍준표 "지도부, '2중대' 자처…野 '국민의짐' 조롱받는 이유"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "2중대 정당임을 자처하는 야당 지도부"라며 국민의힘 지도부의 노선을 문제삼았다.

홍 전 대표는 20일 페이스북에서 "(정부의) 온갖 악정과 실정에도 불구하고 야당이 국민의 짐이라고 조롱 받는 이유는 2중대 정당임을 자처하는 야당 지도부의 정책 과 무투쟁 노선 때문"이라며 이같이 말했다.

그는 "라임·옵티머스 특검은 쇼로 끝나고 추미애 법무부 장관의 광란의 칼춤은 강건너 불보기이고, 경제 억압3법은 민주당과 공조하고 산업재해법은 정의당과 공조하고 있다"며 "터무니 없는 소위 한국판 뉴딜 예산은 통째로 넘겨 줄 것이고 공수처는 막는 시늉으로 끝나고 그리고 나서 종국에 가서는 머리 숫자 타령을 할 것"이라고 비판했다.

홍 전 대표는 "도대채 야당이 내세우는 정책이 없다"며 "야당은 선명해야 하는데 이도저도 아닌 어중간한 입장 으로는 웰빙 야당,2중대 야당이라는 비난을 면키 어렵다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr