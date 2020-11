현대차그룹, 인도네시아 소셜 벤처 육성 사업 나선다

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차그룹이 인도네시아에서 미래 인재 육성과 일자리 창출에 기여하는 사회적 벤처기업 육성 사업에 나선다. 현대차그룹은 앞서 국내에서 진행 중인 'H-온드림 사회적 기업 창업 오디션' 프로그램 운영 노하우를 바탕으로 인니 현지에서도 사회에 기여하는 스타트업을 적극 지원할 방침이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 177,500 2020.11.16 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 저탄소 산업구조 개편…'코로나시대 3대전략' 발표현대차그룹 사내 스타트업 6곳 또 독립…총 22개사 분사현대차, 이시간 주가 +2.01%.... 최근 5일 외국인 116만 3043주 순매도 close 그룹은 지난 13일과 14일 양일간 인도네시아 자카르타에서 '현대 스타트업 챌린지' 데모데이 및 시상식을 온라인으로 개최하고 첫 사업성과를 공유했다고 16일 밝혔다. 인도네시아의 교육, 환경, 일자리와 관련된 사회문제를 해결하고 새로운 가치 창출을 꿈꾸는 스타트업을 선발하는 이번 프로그램에는 총 316개팀이 지원했다.

이중 최종 선정된 10개 팀에게는 전문가의 경영 컨설팅을 제공하는 한편, 이번 데모데이를 통해 사업을 홍보하고 투자유치를 할 수 있는 기회가 주어진다. 현대차그룹은 각 팀당 기본 1000만 원에서 최대 5000만 원까지 사업비를 지원했다.

선정된 팀들의 주요 사업내용을 살펴보면 장애인 이동 지원 및 일자리 마련 위한 서비스 사업, 밀가루 대체 식품 제조업, 유기 폐기물관련 친환경 사업, 농촌지역 고용창출 위한 디지털마케팅 교육사업, 데이터 관리 통한 양식업 지원사업, 학습교재 무료 배포 위한 출판 공유 플랫폼 사업 등 다양한 분야에서 창의적인 아이디어들이 쏟아졌다.

또한 온라인 웨비나 형식으로 진행된 이번 행사를 인도네시아 투자조정청 장관, 창조경제관광부 차관 등 정부 관계자와 창업 전문 기관, 투자 관계자 및 현지 다양한 분야에서 수천여명이 동시에 참관했다.

현대차그룹 관계자는 "더 나은 사회를 위해 끊임없이 혁신하고 발전을 도모하는 인도네시아의 창업자들을 응원하고 이들이 사회의 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "향후 인도네시아뿐만 아니라 다른 아시안 국가들로 확대해 글로벌 기업으로서 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

한편, 국내에서 진행중인 'H-온드림' 사업은 현대차그룹과 현대차 정몽구 재단이 사회적기업가 발굴 및 육성을 위해 지난 2012년부터 고용노동부, 한국사회적기업진흥원과 함께 운영해오고 있는 맞춤형 창업 지원 사업이다. 지난 9년간 238개의 사회적 기업을 육성하고 1923개의 사회적 일자리를 창출하는 등 사회적기업 생태계 활성화에 기여하고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr