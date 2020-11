국민의당, 청년위 출범...안철수 "백있으면 쉽게 취직, 청년들이 목소리 내야"

[아시아경제 원다라 기자] 안철수 국민의당 대표가 당 청년위원회를 출범하며 "실력이 없는데도 백 있으면 부모덕에 좋은 직장 쉽게 취직하는 불공정한 환경"이라며 "청년들이 목소리를 내야 한다"고 말했다.

안 대표는 15일 국회 의원회관에서 열린 '전국 청년위원회 출범식'에서 "대한민국 역사상 최고의 스펙을 가진 여러분들이 일자리가 없는 어처구니 없는 환경에서 너무 고생을 하는데 불공정 때문에 마음의 고통을 더 받는다"고 말했다.

이어 "실력이 없는데도 힘있고 백있으면 또는 부모덕에 대학 수월하게 입학하고 군대에서 편하게 생활하고, 좋은 직장 쉽게 취직하고 그런 부분이 정말 청년들을 분노하게 한다"며 "지금 국가에서 빚을 얻어 여러 가지 활동을 하고 있는데, 그 빚은 결국 청년 세대가 갚아야 하는 빚"이라며 "그건 그것대로 또 청년들이 피해를 받는다"고 주장했다.

그러면서 "이런 문제들에 대해서 여기 계신 분들이 목소리를 내고 주장해야만 정부가, 정치가 해결하려는 관심을 기울일 것"이라며 "여기 계신 분들로 시작해서 모든 청년이 대한민국 청년문제에 공감하는 날 해결이 시작될 것이라고 생각한다"고 말했다.

국민의당 청년위는 청년 문제를 해결하겠다는 의미를 담아 '청년백신'으로 이름 붙였다. 출범식에는 '구독자 200만명 유튜버' 진용진씨가 참석해 "저도 유튜브를 통해 대한민국 사회에 선한 영향력을 끼치려 애쓰고 있다"며 "국민의당 청년위가 앞으로 청년 정치의 소통창구가 됐으면 한다"고 말했다.

