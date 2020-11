장제원도 '전태일 언급' 윤희숙에 "자의적 해석, 정치적 편가르기"

[아시아경제 원다라 기자] 장제원 국민의힘 의원이 같은당 윤희숙 의원을 향해 "전태일 열사를 둔 정치적 편가르기"라고 비판했다.

장 의원은 15일 자신의 페이스북에 "돌아가신 분들에 대한 역사적 평가는 자유지만, 현재의 정치적 정책적 논쟁에 소환하여 갑론을박하는 것은 그 분들의 삶을 욕되게 하는 것"이라고 말했다.

이어 "전태일 열사를 주 52시간 논란에 소환하는 것은 자신의 이념적 주장을 합리화 하기 위해 그의 죽음의 의미를 지극히 자의적으로 또는 과도하게 추정적으로 해석하는 것"이라며 "큰 오류가 발생할수 있다"고 우려했다.

또 "학자라면 몰라도 정치인으로서는 옳은 방식이 아니다. 원했던 원하지 않았던 전태일 열사를 두고 정치적 편가르기가 될수밖에 없기 때문. 아주 소모적"이라고 강조했다.

앞서 논란이 됐던 윤 의원 글은 지난 13일 '52시간 근로 중소기업 전면적용을 코로나 극복 이후로 연기하는 게 전태일 정신을 진정으로 잇는 것'이다.

윤 의원은 이 글을 통해 "50년 전 오늘 청년 전태일은 '근로기준법을 준수하라' 외치고 스러졌다"며 "선량하고 반듯한 젊은이 전태일로서는 근로기준법이 버젓이 존재하는데 법을 지키지 않는 비참한 근로조건이 얼마나 답답했을지 상상이 간다"고 말했다.

이어 "저는 그 죽음의 책임이 대부분 당시 법을 만들고 정책을 시행한 사람들에게 있다고 생각한다"며 "불과 50일 앞으로 다가온 ‘52시간 근로’ 때문에 안그래도 코로나를 견디느라 죽을둥살둥인 중소기업들이 절망하고 있다. 이념적 도그마만 고집하거나, 우리토양의 특수성은 외면하고 선진국 제도 이식에만 집착하는 것이 약자를 위하는 게 아니다"고 강조했다.

그러면서 "코로나 재난 지원이라며 20조원에 이르는 돈을 무차별적으로, 때론 선별적으로 뿌려온 정부가 죽겠다는 중소기업을 빨리 죽으라고 등떠미는 행태는 이해하기 어렵다"고 강조했다.

이에 김현정 더불어민주당 노동대변인은 논평을 통해 "'근로기준법을 준수하라'는 열사의 외침이 어떻게 주52시간 도입을 연기하라는 것으로 들리는지 분노를 넘어 실소를 금할 수 없다"고 비판했다.

조혜민 정의당 대변인은 논평에서 "아직도 노동자들의 고혈을 짜는 장시간 노동으로 기업 경영이 이뤄져야 한다는 식의 저열한 인식이 노동자들의 노동권과 대한민국 경제를 후진적으로 만든다는 점을 인식해야 한다"며 "전태일의 이름을 욕되게 하지 말라"고 비판했다. 진중권 전 동양대 교수도 "이런 소리 하는 데에 왜 전태일을 파나. 그러니 저 당은 답이 없는 것"이라고 지적했다.

