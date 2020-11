'대선불복' 트럼프 지지자 백악관옆 대형집회…트럼프, 시위현장 방문

트럼프, 차 안서 지지자들 향해 손 흔들어

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국대통령의 대선 불복 움직임과 관련해 트럼프 지지자들이 14일(현지시간) 워싱턴DC에서 대규모 집회를 개최했다.

이들은 이날 정오 워싱턴DC 백악관 인근의 프리덤 플라자에 모여 트럼프 대통령이 '승리'를 선언하고 조 바이든 대통령 당선인을 인정할 수 없다고 주장했다.

미 현지 언론에 따르면 이날 집회에는 '백만 마가 행진', '트럼프를 위한 행진', '도둑질을 멈춰라' 등의 이름의 단체들이 참여한 것으로 알려졌다.

연단에 오른 한 참가자는 "우리는 이겨야 한다, 우리는 싸워야 한다"고 주장했다.

또 다른 참가자는 "모든 합법적인 투표가 집계돼야 한다"며 "불법 투표를 제외해야하며 선거 소송을 연방대법원이 결론내야 한다"고 강조했다.

한 여성은 "선거는 훔쳤지만, 우리의 목소리는 훔칠 수 없다"고도 했다.

한 참석자는 트럼프 패배를 예측한 주요 미디어를 "가짜 뉴스"라고 공격했다. 페이스북 등 대형 IT 기업도 비난 대상이 됐다.

바이든 당선인과 아들 헌터 바이든을 겨냥해 "감옥에 가둬라"는 구호도 터져 나왔다.

이날 트럼프 대통령은 전날 올린 트윗과 같이 집회가 열리기 전 차에 탄 채로 모습을 드러냈다. 차량 행렬은 집회 약 2시간 전인 오전 10시 넘어 프리덤 플라자 주변을 천천히 통과했다.

AP통신은 많은 군중이 환호했다고 보도했다.

워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령은 차창 밖으로 손을 흔들며 자신이 이겼다고 주장하는 수 백명의 시위대와 인사를 나눴다고 전했다.

다만 트럼프 대통령은 집회에 참석하지는 않았다. 그는 지지자 무리를 통과해 버지니아주 스털링에 있는 골프 클럽에서 골프를 친 뒤 오후 3시 넘어 백악관으로 복귀했다.

복귀하는 길에도 백악관 인근 15번가에서 성조기를 흔드는 지지자들이 환호와 함성을 보낸 것으로 알려졌다.

집회 규모는 수천 명인 것으로 추산된다고 CNN은 보도했다.

폭스뉴스는 수만 명으로 추산하기도 했다.

주최 측은 집회에 100만 명이 모일 것이라고 예고한 바 있다. 이날 워싱턴DC를 포함해 보스턴, 로스앤젤레스 등 주(州)별로 거점 도시 등 51곳에서 집회를 열겠다는 계획을 밝혔다.

집회 참가를 선언한 극우성향 단체 '프라우드 보이스' 등과 '반(反)트럼프' 군중의 충돌을 막기 위해 워싱턴DC에는 대규모의 보안 담당 인력이 배치됐다.

트럼프 지지자들은 프리덤 플라자 집회를 마친 후 대법원 청사까지 약 1.5마일(2.4㎞)을 행진했다.

