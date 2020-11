안드레아 보첼리 신보 '빌리브' 발매…엔니오 모리꼬네 미공개곡 수록

[아시아경제 박병희 기자] 유니버설뮤직은 이탈리아 테너 안드레아 보첼리의 새 앨범 '빌리브(Believe)'를 13일 발매했다고 전했다.

모두 17곡이 담긴 이번 앨범에는 지난 7월 타계한 영화 음악의 거장 고(故) 엔니오 모리꼬네의 미공개 곡 '조용한 찬가(Inno Sussurato·속삭임)'가 수록됐다. 작은 속삭임이 인류 전체의 기도로 확장되길 바라는 염원을 담은 곡이다.

메조소프라노 체칠리아 바르톨리와 함께한 '피아니시모(Pianissimo)', '아이 빌리브(I Believe)', 미국 싱어송라이터 앨리슨 크라우스와 함께한 듀엣곡 '어메이징 그레이스(Amazing Grace)' 등 듀엣 곡도 3곡 실렸다.

보첼리는 '아베 마리아(Ave Maria)'와 레너드 코헨의 '할렐루야(Hallelujah)'도 새로 편곡해 불렀다.

디럭스 버전에는 '어메이징 그레이스(Amazing Grace)' 솔로 버전 등 총 세 곡이 더해져 모두 20곡이 수록됐다. 보첼리는 지난 4월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 봉쇄돼 아무도 없는 두오모 성당에서 어메이징 그레이스를 불러 전세계에 희망의 목소리를 전한 바 있다.

보첼리는 "이번 앨범을 통해 '믿음, 소망, 사랑'을 전달하고 싶다"며 "이 세 가지의 열쇠는 어떤 종교적 신념을 가졌는지에 관계없이 우리 모두의 삶에 의미를 가진다"고 강조했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr