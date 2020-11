[아시아경제 조인경 기자] 14일 오후 4시24분께 전남 영암군 군서면의 한 도로에 경비행기가 추락했다.

이 사고로 경비행기에 탑승했던 40세와 47세 남성이 각각 다리와 골반이 골절되는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰과 소방당국은 경비행기가 군서비행장에 착륙하는 과정에서 인근 도로변으로 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

