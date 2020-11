'핵무기 연료' 北평산 우라늄 광산서 최근까지 활동 관측

38노스, 일대 위성사진 분석

북한 황해북도 평산 우라늄 광산 일대에서 최근까지 활발한 활동이 이뤄진 것으로 보인다고 미국의 북한 전문매체 38노스가 12일(현지시간) 보도했다.

이 매체는 평산 광산 일대를 촬영한 위성사진을 분석하고 "올해 태풍 피해에도 불구하고 활발한 채굴 활동이 벌어지고 있다"고 평가했다.

38노스가 공개한 위성사진에 따르면, 평산 광산 인근에서 채굴 과정에서 나온 것으로 추정되는 폐기물의 축적량이 대폭 늘었다.

광산 서쪽 지역의 경우, 지난 1월~11월 사이 배출된 폐기물 더미는 폭 30미터, 길이 107미터로 관찰됐다. 그러다 10월과 11월 한달 사이에만 50미터가 늘어났다.

또한 평산 우라늄 광산 지역에 있는 정련공장 주변으로는 10월 이후 특수 철도 차량, 유조차, 액체용 탱크차, 무개차 등의 움직임이 관측됐다. 이들 차량이 우라늄 농축 공정에 사용되는 화학약품을 운송했을 가능성이 있다.

정련공장은 우라늄 광석을 화학공정을 통해 우라늄 정광으로 분리하는 시설로, 핵무기 제조를 위한 고농축 우라늄 생산 과정에 중요한 역할을 하는 곳이다. 38노스는 이러한 정황을 근거로 "10월 광산에서 활발한 작업이 이뤄진 것을 보여준다"고 설명했다.

다만 평산 우라늄 공장에서 생산된 우라늄이 모두 핵무기를 위한 농축에 사용됐다고 단정하긴 어렵다.

올리 하이노넨(Olli Heinonen)전 국제원자력기구(IAEA) 사무차장은 자유아시아방송(RFA)과의 인터뷰에서 "이 광산에서 나온 우라늄은 농축용(enrichment)이 아닌 경수로 연료(fuel)로 사용됐을 수도 있다"고 말했다.

한편 지난 8월 빅터 차(Victor Cha) 미 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌는 "평산우라늄 정련공장을 북·미 비핵화 협상에 포함해야 한다"고 주장하기도 했다.

