극단 친구네 옥상ART, 다자이 오사무 '인간실격' 공연

[아시아경제 박병희 기자] 극단 '친구네 옥상ART'가 오는 12월9~12일 서울 성북구 여행자극장에서 다자이 오사무의 단편소설을 무대화한 연극 '인간실격'을 공연한다.

'인간실격'은 일본 교과서에도 등장할 정도로 일본 문학계에 많은 영향을 끼친 다자이 오사무의 대표작이다. 다자이 오사무의 자전적 소설이기도 하다.

'인간실격'은 스스로 실격임을 자처한 한 인간의 고백서다. 주인공 요조는 위선으로 가득한 인간 사회에 끝내 적응하지 못하고 파멸의 길을 걷는다. 연극은 파멸로 향하는 주인공의 내면을 치밀하게 따라간다.

친구네 옥상ART 한재훈 대표가 직접 소설을 각색해 극본으로 만들고 연출도 맡았다. 한 연출은 "소설을 처음 읽었을 때 언젠가 이 작품으로 꼭 공연을 올리고 싶다고 생각했다"며 "1900년대의 청년 요조를 현대 사회라는 무대 위에 올려놓고 싶었다"고 말했다.

소설 '인간실격'은 허무주의를 담은 소설로 평가받을 만큼 우울한 작품이다.

한 연출은 친구네 옥상ART의 '인간실격'을 전혀 다른 색채로 그려낼 것이라고 설명했다. "웃고 즐기는 시간이 끝나면 어느새 묵직한 주제만 남아있을 것이다. 현대사회에서의 인간성이란 무엇으로 정의할 수 있을지 정답은 없다. 아마 각자의 질문과 답을 돌아보는 시간이 될 것이다." 한 연출의 무대 위 요조의 모습을 보며 함께 생각해 보는 시간이 되었으면 한다고 덧붙였다.

이번 공연은 플레이티켓이 지원하는 '플레이티켓 2020 공연예술브랜딩 프로젝트'로 선정돼 플레이티켓의 공연홍보마케팅을 지원받는 작품이다. 이 프로젝트는 소극장 공연을 활성화시키고 아티스트 및 공연 단체의 브랜드 가치를 높이는 데 목적을 둔 프로젝트다.

