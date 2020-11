GM, 쉐보레 볼트EV 리콜…"배터리 화재 우려"

한국 오창 생산 LG화학 고압 배터리 장착

[아시아경제 김지희 기자] 제너럴 모터스(GM)가 14일 쉐보레 볼트EV에 대한 자발적 리콜을 시행한다고 밝혔다.

이번 리콜은 한국 오창에서 생산된 LG화학의 고압 배터리를 장착한 2017~2019년형 볼트EV가 대상이다. GM은 완전 충전 혹은 완전 충전에 근접해 충전할 경우 잠재적인 화재 발생 가능성이 있다며 선제적인 리콜에 나섰다.

GM은 이번 사안에 대해 면밀한 조사를 진행하고, 잠재적 화재 위험성을 줄이기 위해 차량 배터리 충전을 전체 충전 용량의 90%로 제한하는 소프트웨어를 개발했다.

GM은 이달 18일 북미시장을 시작으로 배터리 소프트웨어를 순차적으로 업데이트 할 예정이다. 아울러 지속적으로 조사를 거쳐 2021년 1월1일 이후 신속하게 90% 충전 제한 소프트웨어를 해결하는 최종 방안을 제공할 계획이다.

일단 GM은 리콜 조치를 받을 때까지 차량 내 충전 옵션을 통해 '내리막길 설정(2017 ~ 18년형 모델)’ 또는 '목표 충전 레벨 설정(2019 년형 모델)’을 변경하도록 고객들에게 안내했다. 충전 옵션을 통해 설정을 변경하면 차량 충전 한도가 일시적으로 90%로 제한된다. GM은 고객이 스스로 변경 조치를 할 수 없거나 변경이 용이하지 않을 경우 가까운 영업소에서 지원 받을 것을 권장하고, 소프트웨어 업데이트 이전까지 차고 내 주차하지 않도록 당부했다.

한편 한국GM은 해당 기간 국내에 판매된 볼트EV 중 유사 원인으로 인한 화재 발생 건이 없었음에도 불구하고, GM의 자발적인 리콜 발표에 따라 동일 기간 생산된 제품들에 대해 관련 당국과 협의해 선제적인 조치를 취해 나갈 예정이다.

