신한카드, 칭찬배송 시즌2…"따뜻한 조직문화 전파"

직원간 감사함을 전하는

칭찬배송 시즌2 '배송앱 여기요' 운영

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 직원간 감사함을 전하는 칭찬배송의 시즌2 '배송앱 여기요'를 운영해 임직원간 소통을 강화하고 있다고 1일 밝혔다.

신한카드가 운영하는 '칭찬 배송'은 임직원내 칭찬·감사 사연을 공모·선정해 주인공에 맞는 맞춤형 선물을 배송하는 사내 프로그램이다. 주인공에게 전하는 메시지를 포함해 칭찬 스토리가 반영된 콘텐츠를 제작, 이를 사내방송 채널 디를 통해 방영한다. 지난해 6월 처음 시작해 임직원들의 호응에 힘입어 올해 시즌2가 진행됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 여파로 분리·재택 근무, 화상회의, 자율 출·퇴근제 확대 등 근무 형태가 변화함에 따라 직원들간의 소통은 더욱 중요해지고 있다. 이에 신한카드는 서로에게 따뜻한 관심을 갖고 작은 일도 배려하는 신한카드의 고유한 조직문화를 정착시키기 위해 이 프로그램을 활용했다.

선·후배, 동료들에게 고마움을 전하고 싶은 직원이 직접 조명, 디퓨저, 도자기 등을 제작하고 도시락을 만드는 과정을 브이로그 형식으로 촬영하고, 칭찬배송 라이더로 초대된 개그맨 송병철과 김대성이 주인공에게 영상 메세지와 선물을 전달하는 모습을 전사에 방영해 감동과 활력을 전했다.

특히 신한카드 본사가 위치한 을지로의 지역 상생과 발전을 위해 추진중인 '을지로3가 프로젝트'와 연동해 수제버거 전문점 청시행, 도자기 공방 닷 등의 제품을 선물로 선택해 그 의의를 더했다.

신한카드는 유연하고 창의적인 조직문화를 정착하기 위해 세대·직급·부서간 소통 프로그램 강화, 수평적 호칭 사용, 자율근무복장 도입, 애자일 조직 활성화 등 지속적인 혁신 활동을 추진하고 있다.

신한카드 관계자는 "신한카드 고유의 따뜻하고 열린 문화를 바탕으로 회사와 고객이 함께 성장하는 일류 신한카드로 도약하도록 노력할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr