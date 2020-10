홍준표 "안철수·태극기 모두 포함하는 보수 '빅텐트' 만들자"

[아시아경제 김슬기 기자] 홍준표 무소속 의원이 30일 "다시 한번 보수우파 진영의 '빅텐트' 구축을 촉구한다"라며 안철수 국민의당 대표를 비롯한 중도·극우의 '보수 통합'을 제안했다.

이날 홍 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우리가 허물어진 계기가 된 것이 박근혜 전 대통령 탄핵이었다. 탄핵의 찬반을 두고 갈라지기 시작한 보수우파들이 민주당보다 우리끼리 더 대립하고 반목의 세월을 보낸 지가 이제 4년에 접어들고 있다"라며 이같이 말했다.

홍 의원은 "우리가 분열되고 있는 동안 모든 선거에서 우리는 참패 했고 문재인 정권은 폭주하고 있다"라며 "하나가 되지 않으면 이길 수 없다는 것이 자명해진 것이다. 이제 탄핵은 모두 접어두고 문재인 정권의 폭주 기관차를 막아야 할 때"라고 강조했다.

그러면서 "비록 지금은 '탄핵 찬성파'들이 당을 장악하고 있지만, 모두가 탄핵의 언덕을 넘어 서로가 서로를 받아들여야 할 때"라며 "태극기 세력도 받아들이고, 안철수 대표도 받아들이고, 김문수 전 지사도 받아들이고, 정규재 주필도 받아들이고, 재야 아스팔트 우파들도 받아들이는 대통합 구도로 나아가야 할 때다"라고 거듭 강조했다.

이어 "지난 총선 때 통합은 탄핵 찬성파들끼리의 소통합에 불과했지만, 이젠 탄핵 반대파들도 받아들이는 대인정치(大人政治)를 할 때다"라며 "더는 내부에서조차도 관제 야당이었던 5공 아래 민한당이라는 자조의 말이 나오지 않도록 하고 민주당 주자로부터 국민의 짐 당이라는 조롱을 받지 않기 위해서라도 모두 하나 되는 보수·우파 빅텐트를 만들자. 그게 우리가 살 수 있는 길 이다"라고 덧붙였다.

