[e공시 눈에 띄네]코스피-29일

<장 마감 후 주요공시>

◆만도=3분기 영업익 656억원…전년비 6.8%↓

◆ 두산인프라코어=3분기 영업익 1761억…전년비 14% ↑

◆ 현대에너지솔루션=3분기 영업익 45억..전년비 29.8%↓

◆ 한올바이오파마=3분기 영업익 10억...전년비 79%↓

◆ BNK금융지주=3분기 영업익 1914억원…전년비 21.6%↓

◆ 두산밥캣=3분기 영업익 1112억원…전년비 0.8%↑

◆ 삼성엔지니어링=3분기 영업익 1001억원…작년비 0.3%↑

