[아시아경제 이창환 기자] 삼성SDI는 올해 3분기 영업이익이 2674억원으로 지난해 동기 대비 61.1% 증가했다고 27일 밝혔다.

3분기 매출은 3조82억원으로 전년 동기 대비 20.2% 늘었다.

전지사업이 호조를 보였다. 전지사업 부문 매출은 2조3818억원을 기록했다.

자동차전지는 계절적 성수기 진입 및 유럽 전기차 지원정책 강화로 큰 폭의 매출 성장을 기록했다.

ESS는 미주 전력용 프로젝트 중심으로 공급이 확대됐다.

소형 전지도 전동공구와 모빌리티 등에 공급되는 원형 배터리 수요 회복, 삼성전자 등 신규 스마트폰 출시에 따른 파우치 배터리 공급이 늘면서 신장세를 나타냈다.

