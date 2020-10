신동근 "윤석열, 정치 나오면 땡큐…'황나땡'처럼 될 것"

"상명하복 문화 익숙한 사람, 정치 적응 어려워"

[아시아경제 임주형 기자] 신동근 더불어민주당 최고위원이 퇴임 후 정계진출 가능성이 제기된 윤석열 검찰총장에 대해 "(정계에) 나오면 땡큐"라고 말했다.

신 최고위원은 26일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 '한때 '황나땡'(황교안 나오면 땡큐)라는 말이 있었다. 그럴 가능성이 없다고 보지만 만일 그런 상황이 온다면 '윤나땡'이라고 말하겠다"며 이같이 말했다.

이어 "보수세력 내에서 박근혜 정부 당시 마지막 국무총리와 대통령권한대행을 역임했던 황 전 국민의힘 대표의 대망론이 있었다"며 "인지도가 높은 데다 꼿꼿하고 말쑥한 이미지가 어필한 측면이 있었다. 그러나 박근혜 정부 국정농단 책임자라는 낙인이 황교안이라는 인물의 모든 장점을 덮고도 남았다"고 지적했다.

그러면서 "윤석열 총장이 임기를 마친 후 사회봉사를 하든 정치를 하든 윤 총장의 자유다. 계획의 반대편에 서서 막고자 했던 사람은 과거를 상징하지 미래를 상징하지 못한다"며 "상명하복의 문화에 익숙한 이들이 군사정권 하가 아닌 이상 정치 공간에 잘 적응하고 리더십을 세우기 어렵다"고 설명했다.

앞서 윤 총장은 지난 23일 새벽까지 진행된 국회 법제사법위원회의 대검 국정감사에서 퇴임 후 거취를 묻는 질의에 '사회와 국민에 봉사할 방법을 생각할 것'이라는 취지로 답해, 정치권에서 정계진출 의도가 있는 게 아니냐는 의혹이 불거진 바 있다.

당시 김도읍 국민의힘 의원이 '봉사의 방법에 정치도 들어가느냐'고 묻자 윤 총장은 잠시 주저하다가 "지금 말씀드리기 어렵다"고 답했다. 정계진출 여부에 대한 즉답은 피했지만, 완전히 부인한 것은 아닌 셈이다.

신 최고위원은 이날 한 라디오 인터뷰에서 윤 총장에 대해 "이분 정치할 생각이 있다. 정치인 수준, 정치를 목표로 두고 한 발언인 게 아닌가"라면서도 "지난번 황교안 대표도 봤지만 국민들은 권력기관 출신을 좋아하지 않는다. (윤 총장의 경우도) 그렇게 본다"라고 말했다.

