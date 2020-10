종교나 비폭력·평화주의 신념 등에 따른 병역거부자들을 위한 대체복무제가 처음 시행된 26일 오후 대전교도소 내 대체복무 교육센터에서 열린 제1기 대체복무요원 입교식에서 신경우 법무부 보안단장이 환영사를 하고 있다. /사진공동취재단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.