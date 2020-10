JW홀딩스, 中제약사에 종합영양수액제 기술수출…440억원 규모

[아시아경제 조현의 기자] JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 70 등락률 -1.19% 거래량 277,140 전일가 5,860 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 국내 유일!! 치료제와 백신을 동시에! 이만큼 확실한거 없죠!‘모더나’ 말고 이번엔 ‘화이자’입니다! 연말내에 배포 준비완료!자! 20조원 미래 먹거리 지금 보여드립니다! 스마트국가 산업단지! close 는 중국 뤄신제약그룹의 자회사인 산둥뤄신제약그룹과 종합영양수액제 '위너프'에 대한 기술수출 및 공급 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 70 등락률 -1.19% 거래량 277,140 전일가 5,860 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 국내 유일!! 치료제와 백신을 동시에! 이만큼 확실한거 없죠!‘모더나’ 말고 이번엔 ‘화이자’입니다! 연말내에 배포 준비완료!자! 20조원 미래 먹거리 지금 보여드립니다! 스마트국가 산업단지! close 는 이번 계약으로 반환 조건 없는 선 계약금 500만 달러(약 56억원)와 개발, 허가 및 매출에 따른 마일스톤으로 최대 3400만 달러(약 384억 원) 등 총 3900만 달러(약 440억 원)를 순차적으로 받게 된다. 허가 이후에는 산둥뤄신의 중국 내 순 매출에 따라 경상기술료(로열티)도 받는다.

산둥뤄신은 이번 계약을 통해 위너프에 대한 중국, 홍콩, 마카오 시장에서의 독점적 개발 및 상업화 권리를 획득하게 됐다. 완제품 공급 계약과 관련된 사항은 양 사간 합의에 따라 비공개다. 위너프의 생산과 공급은 JW생명과학이 담당한다.

위너프는 3세대 종합영영수액으로 정제어유(20%), 정제대두유(30%), 올리브유(25%), MCT(25%) 등 4가지 지질 성분과 포도당, 아미노산 등으로 구성돼 있다. 기존 제품보다 정제어유 함량이 높아 면역력 향상과 회복을 촉진하는 오메가3와 오메가6 지방산 함유량이 더 많다.

국내에서 2013년 출시한 워너프는 지난해 국내 매출 557억원을 기록했다.

아시아권 제약사로는 최초로 유럽 시장에도 진출했다. JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 70 등락률 -1.19% 거래량 277,140 전일가 5,860 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 국내 유일!! 치료제와 백신을 동시에! 이만큼 확실한거 없죠!‘모더나’ 말고 이번엔 ‘화이자’입니다! 연말내에 배포 준비완료!자! 20조원 미래 먹거리 지금 보여드립니다! 스마트국가 산업단지! close 에 따르면 글로벌 수액제 시장에 진출한 것은 국내에서 JW그룹이 유일하며 아시아권 제약사 중에서도 처음이다.

한성권 JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 70 등락률 -1.19% 거래량 277,140 전일가 5,860 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 국내 유일!! 치료제와 백신을 동시에! 이만큼 확실한거 없죠!‘모더나’ 말고 이번엔 ‘화이자’입니다! 연말내에 배포 준비완료!자! 20조원 미래 먹거리 지금 보여드립니다! 스마트국가 산업단지! close 대표는 "JW가 과감한 투자와 혁신적인 기술개발을 통해 전 세계 고부가가치 종합영양수액제 시장에서 인정을 받고 있다"며 "이번 기술수출을 계기로 위너프의 글로벌 진출 기회를 더욱 넓혀나갈 방침"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr