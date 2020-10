"누가 차기 美 대통령인지 모르는 초유의 사태가 펼쳐질 수 있다"

역대 최대규모 우편투표 이후 불복사태 우려 커져

선거 결과 후 재검표 사태 펼쳐질 수 있어

미 정치 혼란 상황 펼쳐질 경우 시장 혼란도 불가피

[아시아경제 나주석 기자] 다음달 3일 미국 대선이 코앞으로 다가오면서, 전세계가 미국 대선 결과를 주목하고 있다. 가뜩이나 복잡한 선거 제도 때문에 선거 이후에도 논란이 많은 미국 대선이지만, 올해 대선의 경우에는 전무후무한 논란이 벌어질 수 있다고 우려한다. 선거 이후, 패한 쪽에서 선거 결과에 불복하면서 '누가 승자인지를 확정할 수 없는 상황'이 펼쳐질 수 있다는 것이다.

25일(현지시간) 마켓워치 등 미국 언론들은 미국 대선 이후 표결에서 패배한 쪽이 선거의 합법성 또는 유효성 등의 문제를 제기하며 불복하는 상황(contested election) 우려하고 있다고 전했다. 특히 올해 대선은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 우려로 인해 우편투표가 그 어느 때보다도 많은 상황이다. 실제 미국에서는 현재까지 4006만명의 유권자가 우편투표를 진행했는데, 이는 미 역사상 최대규모 우편투표다.

우편투표가 쟁점이 되는 이유는, 우편투표 절차의 문제 외에도 개표 순서 등과도 밀접한 상관관계를 갖고 있다. 이번 대선에서 선거 결과를 좌우하는 펜실베이니아와 위스콘신, 미시간의 경우 우편투표를 선거 당일까지 개봉하지 못 하도록 하고 있다. 더욱이 우편투표는 현장 투표와 달리 표결 자체에도 시간이 걸려, 최종 선거 결과가 나오는 데 시간이 걸린다. 펜실베이니아의 경우 정확한 표 계산까지는 일주일가량의 시간이 걸릴 수 있다는 전망도 나온다.

이번 대선의 경우 민주당 유권자 상당수가 우편투표를 했다. 따라서 개표 초기 도널드 트럼프 미국 대통령이 앞서는 상황이 펼쳐지다, 우편투표가 개표되면서 선거 결과가 뒤바뀔 수 있는 상황이 펼쳐질 가능성이 크다. 하지만 그동안 우편투표의 문제를 제기했던 트럼프 대통령은 초기투표 결과를 토대로 해당 선거구 승리를 주장할 수 있다.

하지만 우편투표 개표가 완료되어 현장투표 결과가 뒤집힐 경우, 조 바이든 민주당 대선후보가 승리를 주장하는 상황이 펼쳐질 수 있다.

더욱이 선거 결과를 두고서 소송전이라도 전개될 경우 선거결과 확정은 더욱 시간이 걸릴 수 있다. 미국 법률에 따르면 선거 결과는 12월8일까지 보고되고, 12월14일까지는 선거인단 투표가 이뤄져야 한다. 이 때문에 이 이전에 개표가 확정되어, 선거인단이 결정되어야 한다.

하지만 이 기간까지도 누가 승자인지 결론이 나지 않을 수 있다고 우려한다. 개표 과정에 논란이 될 수 있는 것은 각 지역마다 우편투표와 관련해 복잡한 절차를 두고 있기 때문이다. 가령 노스캐롤라이나의 경우 우편투표를 할 경우 겉봉에 증인이 서명을 받도록 하고 있다. 많은 유권자가 이런 절차를 따르지 않을 경우 상당수 표가 무효가 된다.

미국 언론에서는 트럼프 대통령이 무리수를 써가면서까지 에이미 배럿 연방대법관 후보를 지명하려 한 것 역시, 이런 선거 후 소송 사태를 대비한 것으로 보고 있다. 사전에 연방대법원에서의 입지를 넓히려 한다는 것이다.

이미 시장에서는 혼란스러운 대선 결과가 나오지 않을 경우 주식 시장 등이 급락할 수 있다고 경고했다. 실제 2000년 대선 당시에도 대선 결과를 두고서 혼란이 이어지면서 증시가 큰 폭의 하락세를 보인 바 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr