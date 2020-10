김근식 "윤 총장이 거짓말? 위증죄로 고발하라…秋, 거짓이라 우기는 건 아닌지"

[아시아경제 김연주 기자] 윤석열 검찰총장과 추미애 법무부 장관이 문재인 대통령 ㅠ메시지에 대한 사실 여부를 두고 갈등을 빚고 있는 가운데 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장이 26일 "사실 확인을 위해 윤 총장을 꼭 위증죄로 고발하라"고 비꼬았다.

앞서 윤 총장은 지난 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 대검찰청 국정감사에서 "임명권자인 대통령께서 임기 동안 소임을 다하라고 했고, 여러 복잡한 일들이 벌어진 총선 이후 더불어민주당에서 사퇴하라는 이야기가 나왔을 때도 (대통령이) 적절한 메신저를 통해서 흔들리지 말고 임기를 지키면서 소임을 다하라는 뜻을 전했다"고 밝혔다.

이와 관련, 김진애 열린 민주당 의원은 26일 종합국정감사에서 추 장관을 향해 "대통령이 어떤 메신저를 통해 임기를 다하라 했다는데, 어떻게 생각하냐?"고 질의했다.

이에 추 장관은 "당 대표로서 문 대통령을 그 전에 접촉할 기회가 많아 그분 성품을 비교적 잘 아는 편인데, 절대로 정식보고라인을 생략한 채 비선을 통해 메시지를 전달할 분이 아니다"라며 "확인 안 되는 얘기를 고위공직자가 하는 건 부적절했다"라고 답했다.

이를 두고 김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "자리보전을 위해 대통령 메시지까지 활용한 교활하고 음흉한 검찰총장이면, 김진애 의원이 앞장서서 윤 총장을 증언 감정법에 따라 위증으로 고발하시라"라며 "김진애 의원도 윤 총장 거짓이라고 단정하고, 추 장관도 대통령 재신임 언급이 거짓이라고 짝짜꿍 맞추고 있으니, 거짓 증언의 죄를 물어서 고발하시면 된다"고 일침을 가했다.

그러면서 "선서 후 위증한 죄로 조윤선 장관도 처벌받았으니 김진애 의원은 민주당과 협조해서 윤 총장 꼭 위증죄로 고발하시기 바란다"며 "그래야 대통령이 윤 총장 임기 보장했는지 사실관계 여부를 확인할 수 있을 것"이라고 했다.

이어 "아 참 그러려면 대통령 메시지 사실 여부는 청와대가 밝혀야 하는데 윤 총장 발언 직후 청와대가 극력부인 안 하고 NCND(긍정도 부정도 아님)로 사실상 시인한 것으로 안다"며 "그럼 김진애 의원과 추 장관이 거짓으로 우긴 게 아니냐"고 반문했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr