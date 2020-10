[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 국제 게임전시회 '지스타 2020'에 참가한다.

'지스타 2020'는 다음달 19일부터 22일까지 개최되며 온택트(Ontact)기반의 온라인 행사로 진행된다.

위메이드는 메인 스폰서로 참여를 결정하고, 지스타 조직위원회와 함께 온라인 채널 '지스타 TV', 사전제작 프로그램, 라이브 방송 등 온·오프라인 플랫폼을 아우르며 홍보에 적극적으로 나설 예정이다.

장현국 위메이드 대표는 "처음 시도하는 온라인 개최인 만큼 새로운 환경에 맞는 행사 준비에 만전을 기하고, 모두 함께 즐길 수 있는 지스타가 될 수 있도록 적극 협조할 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr