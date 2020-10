목포시어린이급식관리지원센터 ‘비대면 부모 현장 참관 프로그램’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)가 위탁 운영하고 있는 목포시 어린이급식관리지원센터(센터장 정현영, 식품영양학과 교수)는 코로나19로 인해 대면 교육이 어려워짐에 따라 지난 22일 센터 등록 시설 급식소 학부모를 대상으로 비대면 부모 현장참관 프로그램을 시행했다고 26일 밝혔다.

부모 현장참관 프로그램은 센터 등록 어린이 급식소 13개 시설의 사전신청 받아 135명의 학부모가 온라인 프로그램에 참여해 목포시 어린이급식관리지원센터의 필요성 인식과 함께 어린이 급식소 지원 사업 안내 및 순회방문 지도, 대상별 교육, 배식 위생관리 등을 동영상을 통해서 교육을 받고 인증 사진을 센터 메일로 회신해 참여하는 방식으로 진행했다.

참여 확인 후 버섯 키우기 키트, 식중독 예방 및 안전관리, 올바른 식사 지도법 등이 담긴 교육자료를 배부했다.

정현영 센터장은 “코로나19 장기화로 어려운 시기이지만 학부모 간 신뢰 형성의 좋은 계기가 될 것이다”며 “다양한 교육을 확대할 수 있도록 지속해서 프로그램을 진행할 계획이다”고 전했다.

