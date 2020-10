[아시아경제 구은모 기자] 도화엔지니어링 도화엔지니어링 002150 | 코스피 증권정보 현재가 7,550 전일대비 20 등락률 +0.27% 거래량 91,952 전일가 7,530 2020.10.26 14:02 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-18일도화엔지니어링, 433억 규모 태양광발전사업 관리운영위탁계약 체결도화엔지니어링, 자회사에 165억 금전대여 결정 close 은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 지난해 같은 기간보다 190.9% 증가한 45억8200만원으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1535억원으로 47.9% 증가했고, 당기순이익도 30억원으로 흑자전환했다.

