KB국민은행, 우수기업 온라인 취업박람회 개최

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 11월 2일부터 13일까지 2주 동안 일자리 정보제공 플랫폼인 KB굿잡 사이트와 모바일 앱을 통해 ‘2020 제2차 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

제2차 KB굿잡 온라인 취업박람회는 KB굿잡의 최대 강점인 협업기관과의 네트워킹을 기반으로 KB국민은행이 추천하는 우수기업뿐만 아니라 대기업협력사, 코스닥상장사 등 우량기업의 참가를 확대했다. 지난 16일까지 총 410여개 기업이 참가신청한 가운데 최종 330여개 기업을 참가 확정하며 성황리에 기업 모집을 마감했다.

KB국민은행에서는 참가기업 대상으로 다양한 금융 혜택을 제공해 기업의 인력난 해소를 적극 지원할 예정이다. KB굿잡 취업박람회 참가기업이 KB국민은행에 신규대출 신청 시, 최대 1.3%p 범위 내 우대금리를 제공하는 ‘KB굿잡 금리우대 프로그램’ 및 KB굿잡 취업박람회를 통해 정규직원을 채용한 기업에게 1인당 100만원(기업당 최대 1000만원)을 지급하는 ‘KB굿잡 채용지원금’등 중소기업의 금융비용 및 인건비 부담 완화를 위한 지원을 제공한다.

또한 온라인 취업박람회 특성상 전국의 다양한 구직자들이 참여 가능하며, 상반기 취업박람회보다 더욱 풍성한 취업지원 콘텐츠와 이벤트를 제공한다. 구직자들의 취업률 제고를 위한 업종별 채용트렌드, 동영상 취업강좌, 취업컨설팅뿐만 아니라 화상면접시스템을 도입해 취업준비부터 면접까지 취업의 전과정을 원스톱으로 지원할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 취업박람회는 온라인으로 개최되는 만큼 서울·수도권 지역뿐만 아니라 지방지역의 다양한 기업들이 참가할 예정"이라며, “코로나19 장기화로 인해 위축된 채용시장에 KB굿잡 온라인 취업박람회가 일자리 시장의 활력을 불어넣기 위한 마중물 역할을 기대한다”고 밝혔다.

