중견기업계 "이건희 회장은 소중한 친구이자 선배"

중견련, 애도문 '이건희 삼성 회장, 거성의 타계를 애도하며' 발표

[아시아경제 김철현 기자] 중견기업계가 이건희 삼성 회장을 애도했다. 한국중견기업연합회(중견련)는 26일 애도문을 발표하며 "경제 회복의 방향과 시점조차 가늠하기 어려운 코로나19의 혼돈 속에 대한민국 기업인의 또렷한 지향으로서 이건희 삼성 회장의 타계를 접하게 돼 더욱 아득한 심정"이라고 했다.

중견련은 "이 회장은 병석에 누운 채로도 한 명의 자연인이기 이전에 초일류 글로벌 기업 삼성의 상징적 현현으로 많은 중견기업인의 힘겨운 무릎을 지탱하고 어깨를 나눠 준 소중한 친구이자 선배였다"며 "대한민국 경제 성장의 전위에서 선제적으로 산업 발전의 글로벌 스탠더드를 제출해 온 고인의 도전과 성취는 국가와 사회적 풍요의 토대로 큰 결실을 맺었다"고 추모했다.

이어 중견련은 "1987년 회장 취임 이후 이 회장의 지속적인 헌신은 브라운관 티브이와 전기밥솥으로 기억되는 80년대를 뛰어 넘어 혁신 모바일과 첨단 반도체 산업으로 대한민국 경제의 글로벌 위상을 도약시킨 밑바탕이 됐다"며 "특히 가능한 모든 것을 바꾸라는 1993년의 신경영 선언은 고도의 품질 경영을 통한 삼성 경쟁력 제고의 신호탄이자, 대한민국 경제 판도 변화의 협력자로서 모든 기업가의 혁신을 촉구하는 강렬한 죽비였다"고 회고했다.

업계는 또 "삼성의 성장이 견인한 대한민국 경제 발전의 도정을 내내 함께 한 동반자로서 중견기업계는 이 회장의 타계에 면해 옷깃을 여며 깊이 애도하며, 유가족과 삼성 임직원들에게 위로의 뜻을 전한다"고 했다. 이어 중견련은 "거성의 타계를 계기로 경제의 핵심인 기업의 본질과 가치에 대한 합리적인 사회적 논의가 이뤄지길 기대하며, 이를 바탕으로 포스트코로나 시대 대한민국 경제의 재도약을 이끌 제도적, 문화적 혁신이 궁구될 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

