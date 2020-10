LS일렉트릭, '고객 소통강화' 온라인 가상 전시회 27∼29일 개최

[아시아경제 이기민 기자] LS일렉트릭이 고객과 디지털 온라인 소통을 강화하기 위해 가상 전시 플랫폼 'LS E-WORLD(LS 이월드)'를 통해 비대면 가상 전시회 'Virtual day 2020'을 개최한다고 26일 밝혔다.

이달 27일부터 29일까지 사흘간 진행되는 이번 전시회에서 LS일렉트릭은 여러 체험형 콘텐츠를 통해 사업 레퍼런스와 전력·자동화·스마트에너지 등 자사의 주요 사업 핵심 솔루션을 소개한다.

아울러 실시간 소통이 가능한 기술 세미나, 채용 토크 등 프로그램과 함께 김태균 한전 전력연구원장 등 업계 전문가들이 참여하는 '그린뉴딜정책과 산업계 동향' 주제 간담회도 마련됐다.

이번 행사는 글로벌 고객과 소통을 위해 미중부(CDT), 유럽(BST), 한국(KST) 등 세계 권역별 시간대에 맞춰 편성·중계하며, 현지 시장에 따라 맞춤형 콘텐츠가 제공된다. 가상 전시회는 LS일렉트릭 홈페이지를 통해 누구나 참여할 수 있다.

LS일렉트릭 관계자는 "이번 행사는 전 세계 고객들과 소통을 강화하고 시장 확대를 위해 구자균 LS일렉트릭 회장이 직접 제안해 마련됐다"며 "현장감 있는 전시로 가상 전시의 비전을 제시하고 실시간 소통으로 고객 소통을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr