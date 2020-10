싱하이밍 中대사 "이건희 회장, 중국과 인연 깊어…이재용 삼성도 협력 부탁"

[아시아경제 이기민 기자] 싱하이밍 주한 중국대사가 26일 이건희 삼성 회장의 빈소에서 취재진을 만나 "이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,700 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 8,957,402 전일가 60,200 2020.10.26 11:53 장중(20분지연) 관련기사 이재용의 '뉴삼성' 본궤도, 전자 직접챙기고 계열사 자율경영 전망이건희 삼성 회장, 초일류 DNA 심고 떠났다삼성의 변화! 최대 지분 보유 소식! 시원하게 드립니다 close 부회장의 지도 하에 중국과의 경제 협력 관계를 한층 높이길 믿는다"고 밝혔다.

싱하이밍 대사는 이날 오전 11시께 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원을 조문했다.

싱하이밍 대사는 "이건희 회장은 삼성을 잘 이끌어 세계 일류 기업으로 만들었을 뿐 아니라 중국과의 인연도 깊다"며 "중국 지도자 한국 관광할 때마다 잘 인도를 받았고 중국과의 경제 협력에서 여러 좋은 방향 및 구체적 실천도 했다"고 추도했다.

이어 "고인의 명복을 빌면서 이재용 부회장 지도 하에 중국과의 경제 협력 관계를 한층 높이길 믿는다"며 "중국 대사관도 열심히 해 한중관계의 발전 위해 노력하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr