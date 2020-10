[아시아경제 이동우 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 찾아 "고인께서 보통 사람들은 상상도 할 수 없는 탁월한 혁신를 이루시고 세계적 기업으로 국가적 위상과 국민의 자존심을 높여주신데 대해서 감사드린다"고 말했다.

이 대표는 이날 오전 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 이재용 삼성전자 부회장 등 유가족들을 위로했다.

이 대표는 조문을 마치고 나오면서 '앞으로 삼성에 기대하는 게 있느냐'는 취재진의 질문에 "이제까지 고인께서 해오신 것처럼 한국 경제 더 높게 부양하고, 앞으로 세계인의 사랑을 받는 기업 되면 좋겠다"고 말했다.

