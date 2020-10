'K비즈니스데이' 비대면 상담회…온라인 수출 지원

중소기업중앙회

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 국내 중소 제조업체의 수출 지원을 위한 'K비즈니스데이 온라인 화상 수출 상담회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 상담회는 27일부터 29일까지 서울 여의도 중기중앙회 K비즈홀에서 열린다. 자동차 부품, 전기ㆍ전자, 기계, 화학 등 국내 산업재 중소제조업체 위주로 79개사가 참여한다. 미국, 중국, 베트남, 인도 등 8개국 해외바이어 60개사와 수출 상담을 펼친다.

중기중앙회는 올해 12월까지 온라인 화상 수출 상담회를 통해 총 130개 업체를 지원한다. 외국어 홍보 콘텐츠 제작, 수출상담 이후 샘플 발송비까지 지원할 계획이다.

전혜숙 중기중앙회 무역촉진부장은 "코로나19 장기화로 인해 기존 대면 방식의 중소기업 수출 활동이 매우 제한적인 상황이 지속되고 있는 만큼, 온라인을 통한 비대면 비즈니스는 이제 선택이 아닌 필수"라며 "국내 중소제조업체들이 새로운 환경에서 수출 기회 요인을 잘 찾아 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr