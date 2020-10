올해 쇼핑앱에서 편안한 옷 검색 최대 14배 증가

지그재그, 1월~9월 검색 빅데이터 분석

[아시아경제 김철현 기자] 크로키닷컴(대표 서정훈)은 여성 쇼핑 앱 '지그재그'에서 올해 1월부터 9월까지의 검색 빅데이터를 분석한 결과, '홈웨어'와 '애슬레저룩' 관련 검색량이 최대 14배 증가하는 등 편안한 옷을 찾는 트렌드가 지속되고 있다고 26일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 집에서 운동을 하거나 산행 등을 할 수 있는 애슬레저룩에 대한 관심이 증가하면서 지난 1월부터 9월까지 지그재그 앱 내 '운동복세트' 키워드 검색량은 전년 동기 대비 14배(1337%) 급증했다. 같은 기간 '트레이닝세트' 검색량은 93%, '요가복'과 '운동복'은 각각 107%, 35%씩 검색량이 늘었다.

집에 머무르는 시간이 늘어나면서 '집콕' 패션도 주목받았다. 검색량이 가장 크게 급증한 키워드는 '홈웨어원피스'다. 전년과 비교해 검색량이 869% 증가했다. '홈웨어' 검색량은 127%, '잠옷' 83%, '파자마' 46%, '수면잠옷'은 40%가 증가하는 등 집에서 편안하게 입을 수 있는 홈웨어에 대한 관심이 증가하고 있는 것으로 조사됐다.

재택근무 확산으로 화상회의 등이 도입되면서 하의보다는 상의와 관련된 검색량이 늘어나는 트렌드도 나타났다. 올해 들어 '상의' 키워드 검색량은 전년 대비 54% 증가한 반면, '하의' 검색량은 18% 증가하는 데 그쳤다. 상의 중에서도 간편하게 입을 수 있는 '레이어드티' 검색이 전년 보다 120% 증가했고, '반팔티'는 57% 늘어났다. 반면 외출용 의류인 '트렌치코트', '자켓'에 대한 검색량은 각각 32%, 17% 줄었다. 하의 중에서는 편한 스타일의 '밴딩팬츠'가 69% 늘어난 것을 제외하면, 대부분 감소세를 보였다. 외출 시 주로 입는 '원피스' 검색량도 12% 감소했다.

액세서리 카테고리도 코로나의 영향을 받은 것으로 분석된다. 마스크 착용과 겹쳐 불편함이 생길 수 있는 '귀걸이' 검색량이 작년보다 17% 감소했으며, '귀찌' 검색도 42% 줄었다. 지그재그 관계자는 "최근 '마스크스트랩' 등 새로운 검색어가 떠오르고, 기존 패션 상품 검색에도 변화가 생기는 등 코로나19가 패션 트렌드에도 영향을 주고 있는 것으로 확인됐다"며 "방대한 트렌드 패션 상품 수를 보유한 지그재그는 매달 수집되는 검색 빅데이터를 활용해 최적화된 검색 결과와 개인별 맞춤형 상품을 추천하는 데 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

