국민의힘 "민주당, '박원순 사건' 관련 증인 채택 협조하라"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 여성가족위원이 더불어민주당에 이미경 한국성폭력상담소 소장 등 '박원순 사건' 관련 증인 채택에 협조하라고 촉구하고 나섰다.

여가위원들은 25일 입장문을 통해 "민주당이 말도 안 되는 핑계를 들며 일방적으로 합의를 파기하고 이 소장의 출석을 원천봉쇄하려는 속내는, 행여 여성가족부 국정감사장에서 '박원순' 이름 석 자 나올까 벌벌 떠는 것"이라며 이같이 말했다.

위원들은 "국민의힘이 이 소장과 고미경 한국여성의전화 공동대표를 참고인으로 추가 요청하자, 민주당은 21일 한경희 정의기억연대(정의연) 사무총장과 이미경 소장 2명을 참고인으로 채택하겠다며 잠정 합의했다"며 "그러나 하루 뒤인 22일, 민주당은 이해할 수 없는 이유를 들며 이 소장의 참고인 채택을 일방적으로 무조건 철회하겠다고 밝혔다"고 지적했다.

여가위원들은 "민주당이 밝힌 철회 이유는, 이 소장이 참고인으로 출석하면 ‘여성가족부 국정감사에 차질이 생기게 된다’, ‘정상적인 진행이 어렵다’는 것"이라며 "도무지 이해할 수 없는 변명이자, 국정감사를 방해하는 행위"라고 지적했다.

이어 "그저 그들의 머릿속엔 내년 치러지는 보궐선거에 조금이라도 영향을 줄까 두려워 권력형 성범죄를 은폐하기에 급급하고, 성폭력 피해 여성들의 목소리와 2차 피해는 외면하고 있는 것"이라며 "민주당이 바라는 '정상적인 국정감사 진행'은 진실이 덮어지고, 피해자가 외면 받으며 그저 조용히 넘어가는 것인가"라고 반문했다.

여가위원들은 "국민의힘은 민주당이 권력형 성범죄를 은폐하기 위해 국정감사를 방해하는 행위를 더 이상 묵과할 수 없다"며 "민주당은 지금이라도 여야 합의의 정신을 존중하고, 즉각 여가위 국정감사 증인·참고인 채택에 협조해야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr