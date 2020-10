외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 '사자'세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승방탄소년단 팝업스토어에서 '삼성전자' 만난다 close 를 가장 많이 순매수한 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 2,609,595 전일가 83,300 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close 를 가장 많이 팔았다.

25일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 19일부터까지 23일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 910억원을 순매수했다. 전주 2억원의 소폭 매수 우위를 나타냈던 외국인은 지난주에는 매수 규모를 늘렸다. 코스피시장에서 217억원을, 코스닥시장에서는 694억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2343억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 11,000 등락률 +1.72% 거래량 405,718 전일가 639,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피질병청 "독감백신 사망자 중 동일 제조번호 사례 4건 총 8명"(상보) 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close 을 1636억원 사들였다. 이밖에 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 43,150 전일대비 3,300 등락률 -7.10% 거래량 1,672,825 전일가 46,450 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일두산퓨얼셀 '한국형 고효율 SOFC' 개발 나선다…2024년 양산 목표 close (601억원), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 188,500 전일대비 3,000 등락률 -1.57% 거래량 535,790 전일가 191,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 현대글로비스, 3분기 영업익 1614억...전년비 38.1%↓현대차그룹 지배구조 개편 재시동…유력 시나리오 3가지현대글로비스, 이시간 주가 -0.75%.... 최근 5일 기관 79만 3987주 순매도 close (450억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 424,500 전일대비 5,000 등락률 -1.16% 거래량 143,468 전일가 429,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은SK이노, 전기차 배터리 전시에 현대차 모신 이유지동섭 SK이노 대표 "배터리 사업 분사 검토중…현대차·폭스바겐·포드 가장 중요"(종합) close (449억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 121,100 전일대비 3,900 등락률 +3.33% 거래량 529,563 전일가 117,200 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승제넥신, 외국인 3만 3915주 순매수… 주가 4.52% close (397억원), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 211,600 전일대비 8,300 등락률 -3.77% 거래량 484,125 전일가 219,900 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]휴젤, 외국인 관심↑…중국시장 진출 성공국내 1위 보톡스 휴젤, 中서 판매길 열려…국내 최초·전세계 네번째휴젤, 보툴리눔 톡신 제제 중국 허가 …"3년 내 시장 1위 목표" close (353억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 723,304 전일가 237,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 ‘화이자’ 관련주 평균수익률 24.9% 기록! 이번주 가장 수익률 높은 인기키워드 관련주는? 셀트리온, 최근 5일 기관 9만 5453주 순매도... 주가 23만 8000원(+0.21%)코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지 close (302억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 1,500 등락률 -0.92% 거래량 191,225 전일가 162,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 개인들 빅히트, 카카오게임즈 살때…실적주 쓸어담은 外人빅히트 히트 못해도…공모주 줄상장 대기중SK바이오팜, 외국인 1000주 순매도… 주가 2.63% close (291억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 286,500 전일대비 6,500 등락률 -2.22% 거래량 451,654 전일가 293,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피[2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈'외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close ·280억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 1534억원 순매도했다. 이어 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 372,397 전일가 234,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 최근 5일 기관 56만 1660주 순매수... 주가 23만 2500원(+0.43%)현대모비스, 환경규제 대응 우수기업 선정…친환경 인증·특허 '1000건'코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close 를 835억원 팔았다. 이밖에 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 22,000 등락률 -3.34% 거래량 196,988 전일가 658,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피삼성바이오로직스, 4분기부터 본격 실적 성장 기대외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close (750억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 340,000 전일대비 9,000 등락률 -2.58% 거래량 622,592 전일가 349,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복카카오, 최근 5일 개인 32만 3016주 순매수... 주가 34만 1500원(-2.15%) close (702억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 200 등락률 -0.37% 거래량 1,455,825 전일가 53,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 5만 3200원.. 전일대비 0.38%삼성전자우, 주가 5만 3400원.. 전일대비 0.0%삼성전자우, 주가 5만 3000원.. 전일대비 1.34% close (688억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 4,500 등락률 +2.77% 거래량 1,883,932 전일가 162,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close (510억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 10,000 등락률 +4.76% 거래량 903,396 전일가 210,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피[코로나 넘은 기업들] '큰 고개' 넘은 포스코, 내년엔 신성장 모색포스코, 3분기 영업익 6667억원…철강 판매 확대로 흑자전환(상보) close ·458억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 2,500 등락률 -1.79% 거래량 266,291 전일가 140,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 혼자는 수익 못 낸다! AI로 유망주·급등주·테마주 분석금호석유, 탄소나노튜브(CNT) 테마 상승세에 6.36% ↑올가을 무르익을 실적株 찾아라 close (398억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,250 전일대비 1,050 등락률 +2.32% 거래량 1,851,587 전일가 45,200 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 기아차 노조, 쟁의조정 신청 논의…車업계 노조 줄줄이 파업각기아차, 외국인 5만 375주 순매도… 주가 1.99%나신평 "현대차·기아차 품질비용 발생…신용등급 영향 없어" close (353억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 200 등락률 -0.93% 거래량 2,343,245 전일가 21,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 '호적상' 두 돌 韓 재생에너지…그린뉴딜·RE100·HPS 성과[2020국감]"RE100 위해 '제3자' 아닌 '직접' PPA 허용"한국전력, 최근 5일 기관 207만 2268주 순매수... 주가 2만 1550원(-0.92%) close (299억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

지수는 박스권 내 제한적인 등락을 보일 것으로 예상된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "미국·유럽의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 악재와 미국 대선이 증시에 우호적인 방향으로 결론날 것이라는 기대가 엇갈리며 지수는 박스권 내 제한적인 등락을 반복할 가능성이 높다"면서 "지수 방향성보다는 종목 간 차별화에 주목할 필요가 있다"고 말했다.

