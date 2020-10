[속보]코나 전기차 또 다시 화재 사고…'펑'소리와 함께 불꽃

속보[아시아경제 임주형 기자] 17일 오전 3시 40분께 경기 남양주시 와부읍 주민자치센터 주차장에 세워진 코나 전기차(EV)에 불이 나는 사고가 발생했다. 소유주는 전날 오후 10시께 해당 주차장에서 충전기 케이블을 연결한 것으로 확인됐다.

신고자에 따르면 '펑' 소리와 함께 차 뒷부분에 연기와 불꽃 반응이 나타난 것으로 전해졌다.

소방당국은 "전기차 충전기에서 차 배터리를 충전하던 중 불이 난 것으로 추정된다"고 밝혔다.

경찰과 소방당국은 차량 소유주와 목격자 진술을 토대로 화재 원인을 조사 중이다.

2018년 출시된 코나 전기차는 이후 국내 9건, 해외 4건 등 총 13건의 화재가 발생한 것으로 나타났다. 지난달 26일 제주도, 지난 4일 대구에서도 충전 중이던 코나 전기차에서 화재가 발생했다.

한편 현대차는 지난 16일부터 코나 전기차 2만5천여대를 대상으로 시정조치(리콜)를 진행 중이다.

