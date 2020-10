당근마켓 "지역생활 커뮤니티 만들 인재 모십니다"

24개 분야 신입 및 경력사원 채용

[아시아경제 김철현 기자] 지역생활 커뮤니티 서비스 당근마켓(공동대표 김용현, 김재현)은 두 자릿수 규모의 신입 및 경력사원 모집을 실시한다고 14일 밝혔다. 전사 차원에서 우수인재 영입에 나서며 새롭게 개척하는 지역생활 커뮤니티 서비스 확대에 속도를 낼 계획이다.

채용 분야는 ▲개발 ▲디자인 ▲사업기획 ▲글로벌 ▲홍보·대관 ▲HR등 총 6개 직군 24개 포지션이다. 특히 개발 직군은 13개 직무에서 기술 고도화를 위해 뛰어난 역량을 보유한 소프트웨어 인재를 모집한다.

채용 절차는 서류전형, 1차 면접(직무 인터뷰), 2차 면접(인성 및 조직적합도 인터뷰)으로 진행된다. 서류 접수는 당근마켓 공식 채용 홈페이지 또는 커리어 소셜 서비스 '원티드'를 통해 자유양식의 이력서 및 포트폴리오를 제출하면 된다. 각 직군별 채용 포지션과 직무별 자격 요건에 대한 상세 내용은 당근마켓 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김용현 당근마켓 공동대표는 "지역과 사람의 연결을 돕는 국내 최초의 지역생활 커뮤니티 환경을 조성하며 전에 없던 서비스 경험과 지역 라이프 스타일을 제시하고 있는 당근마켓과 함께 새로운 길을 개척하고 동반 성장할 수 있는 훌륭한 인재를 찾고 있다"며 "따뜻함 속에서 새로운 가치를 함께 만들어 나갈 예비 '당그너'들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr