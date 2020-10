속보[아시아경제 이민지 기자] 강원 화천군 살처분 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 추가로 확인된 것으로 나타났다.

11일 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 기존 아프리카돼지열병 발생 양돈농장에서 2.1㎞ 떨어진 예방적 살처분 대상 양돈농장 1곳에서 아프리카돼지열병 양성이 확인됐다고 밝혔다. 이외 나머지 양돈농장은 정밀검사 결과 모두 음성으로 나왔다.

지난 9일 수습본부는 강원도 화천군 상서면 소재 양돈농장에서 대지의 시료를 검사한 결과 아프리카돼지열병 양성 반응을 보였다고 밝혔다. 사육돼지에서 아프리카돼지열병이 발생한 것은 지난해 10월 이후 1년만이다.

