[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 재산 축소신고 의혹을 받는 김홍걸 의원에 대한 수사에 착수했다.

28일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공공수사2부(권상대 부장검사)는 최근 중앙선거관리위원회가 수사의뢰한 김 의원 사건을 배당받아 기록 검토에 들어갔다.

김 의원은 총선 전 재산공개 당시 10억원이 넘는 아파트 분양권을 누락하고 4주택을 3주택으로 축소 신고한 사실 등이 드러난 바 있다.

이에 민주당은 윤리감찰단을 통해 김 의원의 공직선거법 위반과 재산 허위신고 의혹 등을 조사하던 중 김 의원이 성실히 협조하지 않았다는 이유로 제명했다.

