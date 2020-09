[아시아경제 김민영 기자] BNK경남은행 임직원들이 따뜻한 온정을 모아 지역 소외계층과 함께 나눴다.

경남은행은 24일 민족 대명절 추석을 맞아 경남과 울산지역 복지지설에 ‘백합나눔회성금’을 기탁했다고 밝혔다.

백합나눔회성금은 전 임직원이 월급여의 일정액(끝전)을 모은 성금 750만원에 경남은행 기부금 750만원을 더해 마련됐다.

추석 전까지 경남과 울산지역 복지시설 33곳에 지원될 백합나눔회성금은 복지시설 운영비로 쓰여진다.

이 은행 관계자는 “백합나눔회성금 기탁은 지역 소외계층을 돕기 위해 전 임직원들이 참여하는 사랑나눔활동으로 매년 상시적으로 실시하고 있다. 경남과 울산지역 복지시설 33곳에서 생활하고 있는 어린이와 노인 그리고 장애인이 좀 더 나은 환경에서 추석을 보내기를 바란다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr