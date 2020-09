한화솔루션, 이시간 주가 -5.48%.... 최근 5일 기관 61만 5393주 순매도

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 36,750 전일대비 1,550 등락률 -4.05% 거래량 4,088,261 전일가 38,300 2020.09.23 10:51 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 최근 5일 기관 121만 53주 순매도... 주가 3만 8400원(-2.54%)니콜라 19% 폭락에 '서학 개미' 하루 만에 340억원 날려“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 23일 오전 10시 30분 현재 전일보다 5.48% 내린 3만 6200원에 거래되고 있다. 거래량은 375만 1894주로 전일 거래량 대비 46.71% 수준이다. 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 36,750 전일대비 1,550 등락률 -4.05% 거래량 4,088,261 전일가 38,300 2020.09.23 10:51 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 최근 5일 기관 121만 53주 순매도... 주가 3만 8400원(-2.54%)니콜라 19% 폭락에 '서학 개미' 하루 만에 340억원 날려“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 가성소다, PVC 등 석유화학제품 제조 및 판매업체로 알려져 있다.

9월 21일 KB증권의 백영찬 연구원은 '2021년에도 실적호전은 지속될 것으로 보임. 케미칼사업은 경기회복 국면에서 가격과 스프레드가 모두 상승하는 호황국면이 예상됨. 태양광사업은 다운스트림 (태양광 발전사업) 투자를 통한 수익성 상승과 미국/유럽의 주거용 태양광 설치 수요 증가의 수혜가 예상. 또한 장기적으로 그린수소 정책을 위한 전력시스템 사업 진출도 시작될 것으로 판단됨. 2021년은 실적호전과 더불어 장기 성장을 위한 투자확대의 시기가 될 전망.'이라며 한화솔루션의 목표가를 5만 2000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한화솔루션을 5만 4768주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 59만 9721주 순매수, 61만 5393주 순매도 했다.

