경기도, 치매 정책 '우수기관' 선정…국무총리 표창

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 치매 정책 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다.

경기도는 21일 보건복지부 주관으로 서울 대한상공회의소에서 열린 '2020년 제13회 치매극복의 날 기념식'에서 치매극복 추진 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

보건복지부는 매년 치매극복의 날을 기념하기 위해 치매에 대한 사회적 인식제고와 치매 극복에 기여한 정부기관, 지방정부, 개인 및 단체를 선정해 시상하고 있다.

도는 전국 지방정부 가운데 최고 우수기관으로 선정, 이날 국무총리상 수상이라는 최고 영예를 안았다.

도는 치매극복을 위해 31개 시ㆍ군 46개 치매안심센터와 66개의 치매안심마을을 설치 운영하고 있다. 또 치매 조기검진 37만7694명, 치매 치료비 지원 2만7921명, 노인 29만1335명을 대상으로 한 치매예방교육 및 인지 강화 교육 등 다양한 정책과 사업을 펼치고 있다.

아울러 의료기관, 장기요양기관 종사자 등으로 구성된 1만명 규모의 치매전문가 육성과 치매상담 23만9889명, 사례관리 3647명, 공공후견인 사업 등을 추진하고 있다.

금진연 도 건강증진과장은 "경기도가 민선7기 치매관리사업을 강화하고 있는 시점에서 이번 국무총리상 수상은 더욱 특별한 의미를 지닌다"면서 "고령화에 따른 치매문제가 중요한 만큼 치매안심 경기도를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

