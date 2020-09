중랑구, 10% 할인 ‘중랑사랑상품권’ 35억원 규모 발행

17일 발행 중랑사랑상품권 이용 활성화로 지역공동체 상생발전 기반조성 및 지역경제 활성화 도모

[아시아경제 박종일 기자] “중랑사랑상품권으로 물건을 사면 싸게 살 수 있어서 좋아요. 게다가 우리 동네 가게 아줌마도 도움이 된다니까 일석이조죠”

중랑구 면목동에 거주하는 이모씨의 말이다.

추석을 앞두고 중랑구(구청장 류경기)가 35억 원 규모의 중랑사랑상품권을 추가 발행한다. 구는 당초 기발행한 115억 원 규모의 중랑사랑상품권이 구민들의 적극적인 호응으로 지난 5월 전량 소진됨에 따라 구민들의 목소리를 반영, 추가 발행을 결정했다.

‘중랑사랑상품권’ 사용이 가능한 가맹점은 주로 골목상권 관련 업종으로 대기업 골목상권 진출과 온라인 거래 활성화 등으로 입지가 약화된 골목상권도 살릴 수 있다.

뿐 아니라 소비자는 소득공제 30%, 가맹점은 결제수수료 0% 혜택을 챙길 수 있어 가계경제와 지역경제 모두에게 도움이 될 수 있다.

이번 상품권은 오는 17일 오전 10시부터 10% 특별 할인된 금액으로 판매되며, 지역 내 제로페이 가맹점 약 9000 개소에서 사용 가능한 모바일 형태로 1만 원, 5만 원, 10만 원 세 종류로 발행된다.

상품권 구입은 스마트폰의 앱 스토어에서 머니트리, 비즈플레이 등 모바일상품권 앱에서 하면 되고 상품권 사용은 제로페이 결제방식과 동일한 방법인 QR코드 촬영 또는 스캔, 결제하면 된다.

또 10월14일까지 서울시 공공배달앱 ‘제로배달 유니온’ 이용 시 중랑사랑상품권으로 결제하면 10%를 즉시 할인 받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “중랑사랑상품권은 할인된 금액으로 상품권을 구입하게 돼 가계경제에 도움이 되고 상품권 사용으로 소상공인의 매출증대에도 도움이 돼 인기가 높다”며 “앞으로 구민들의 중랑사랑상품권 사용을 적극 지원, 지역공동체가 상생 발전하는 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.

