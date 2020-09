UAE, 중국 제약사 코로나19 백신 긴급사용 승인

[아시아경제 전진영 기자] 아랍에미리트(UAE)가 14일(현지시간)중국 제약사 시노팜이 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 긴급사용을 승인했다고 주요 외신이 보도했다. 본격적인 사용은 걸프지역 아랍국가들의 6주 간 인체 대상 임상시험이 끝난 뒤부터인 것으로 전해졌다.

UAE 보건당국은 “백신은 방역 일선에서 (환자를 다루느라) 코로나19 바이러스 감염 위험이 높은 의료진들을 대상으로 사용될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 임상 시험 결과 몇 가지 부작용은 있었지만 치명적인 것은 없었다고 설명했다. UAE가 올해 7월부터 진행 중인 시노팜 백신 임상실험에는 약 3만 1000명의 자원자가 참여했다. 아부다비 정부는 1차와 2차 시노팜 임상실험에서 실험 자원자 전원이 약 한달 안에 항체를 생성했다고도 밝힌 바 있다.

UAE 정부는 최근 코로나19 재확산에 긴장하고 있다. UAE의 코로나19 누적 확진자는 14일 기준 8만 266명이고 일일 신규확진자 수는 이날 777명을 기록했다.

앞서 러시아는 지난달 11일 2달간의 임상실험 끝에 코로나19 백신 사용을 공식 승인했다.

