정경두 "秋아들 휴가 절차 적법…軍통합시스템 기록 믿는다"

[아시아경제 강나훔 기자] 정경두 국방부 장관이 15일 추미애 법무부 장관 아들 서모씨의 군 휴가 특혜 의혹과 관련해 "군 행정업무 통합시스템에 서씨에 대한 2차 병가 신청 기록, 연가 기록이 남아 있다. 분명히 허가권자가 휴가를 승인을 했을 것"이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 국회 대정부질문에서 '서씨에 대한 휴가 명령 자체가 적법했느냐'는 민홍철 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

정 장관은 민 의원이 "(군 휴가) 건의 승인은 문자·카카오톡 등으로 다양하게 이뤄지고 있다. 훈령에 따라 지휘관 입장에서 범위 내에서 조치를 했고, 명령이 적법하고 본인이 특혜성 없다고 증언한 것을 믿느냐"고 묻자 "당연히 통합시스템 기록을 믿는다"고 답했다.

정 장관은 또 민 의원이 "요즘은 군에서 부모들과 카카오톡·밴드 등 여러가지 방안으로 소통하지 않느냐"고 묻자 "그렇다"고 답했다.

정 장관은 "징병제하에서 군대에 입대해 국가 안보를 위해 헌신하는 우리 장병들이 부당한 대우나 불합리한 조치 없이 건강한 상태에서 국가에 헌신할 수 있도록 하는게 목표"라며 "모든 훈령과 규정은 이런 것을 고려해 안심하고 군 생활을 할 수 있도록 규정되어 있다. 누구한테 잘해주고 누구한테 불이익 주고 차별하려고 있는게 아니다"라고 강조했다.

정 장관의 답변을 들은 민 의원은 "앞으로 군을 폄훼하거나 군의 명예나 신뢰, 각 지휘관이 열심히 자율적인 범위 내에서 병사를 위한 지휘권이 손상될까 걱정된다"며 우려를 표했다.

