국민의힘 ‘포털공정대책 특위’…정부·여당 여론조작 실태 점검(종합)

윤영찬 문자 '드루와 게이트'로 규정

주호영 “포털 검열은 文정권의 민낯”

과방위 사임·징계 요구안 제출

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 15일 윤영찬 더불어민주당 의원의 '카카오 뉴스 편집 압박 문자'로 촉발된 정부ㆍ여당의 여론 공작 논란을 파헤칠 '포털공정대책 특별위원회' 첫 회의를 열었다. 국민의힘은 이번 사건을 '드루와 게이트'로 규정하고 강경 대응에 나서고 있다. 이를 통해 정부ㆍ여당에 대한 민심 이반을 꾀하겠다는 의도로 풀이된다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 특위 임명장 수여식 및 제1차 회의에서 “앞에서는 협치와 소통, 정의와 공정을 말하면서 뒤로는 청와대 홍보수석 출신 초선 의원을 앞세워 포털의 기사 배열까지 검열하고 조정하는 이중성이 바로 민주당 문재인 정권의 민낯인 것”이라며 “포털이 다시는 정치권력에 휘둘리는 일이 없도록 근본적인 대책 마련하고 시행해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.

포털공정대책 특위는 윤 의원에 대한 형사고발 등 법적 조치와 함께 자체 조사를 통한 여론조작 실태를 파헤칠 계획이다. 특위 위원장은 김기현 국민의힘 의원이 맡았고, 국회 과학기술방송통신위원회ㆍ법제사법위원회 소속 의원들과 변호사, 미디어 전문가 등 외부위원들도 참여했다. 김 의원은 “윤 의원의 외압 행위가 결코 우발적인 일회성 사항이 아니라고 본다”며 “노골적이고 직접적인 여론 조작 의도가 섞인 외압 행위를 아무렇지도 않게 일삼는 것이야 말로 결코 좌시할 수 없는 국기문란 행위”라고 말했다.

국민의힘은 윤 의원에게 집중포화를 퍼붓고 있다. 김예령 신임 국민의힘 대변인은 첫 논평으로 윤 의원을 정조준했다. 김 대변인은 14일 논평에서 "윤 의원의 행태는 민주주의의 근간을 흔든 심각한 위협"이라며 "문재인 대통령의 대선캠프 출신이자 청와대 국민소통수석이었던 인물 아닌가. 공정과 정의, 언론민주주의를 앞세운 문재인 정권의 언론정책 수장이었던 인물이어서 문제는 더욱 심각해 보인다"고 지적했다. 그러면서 "검찰은 신속하고 철저한 수사를 통해 우리 민주주의가 퇴보되지 않도록 해야 한다"며 "국회는 과방위원 사보임은 물론 엄중한 징계로, 국민께서 주신 권한이 결코 남용되어선 안 된다는 것을 증명해야 할 것"이라고 밝혔다.

국회 과방위 소속 국민의힘 의원들은 지난 11일 박병석 국회의장에게 윤 의원의 상임위원회 사임 요구서를 전달했다. 국민의힘은 윤 의원이 국회의원 윤리실천규범 제2조(품위유지), 제3조(청렴의무), 제4조(직권남용금지)를 위반했다고 보고 있다. 이들은 "(윤 의원은) 언론과 방송의 자유를 보장하고 책임져야 할 공정과 청렴의 중차대한 의무를 저버리고, 그 지위를 남용함으로서 과방위 위원의 자격을 상실했다"고 말했다. 김성원 국민의힘 원내수석부대표는 윤 의원에 대한 징계 요구안을 국회 의안과에 제출하기도 했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr