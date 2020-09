주호영 “윤영찬 앞세워 포털 검열…문재인 정권의 민낯”

“구시대적 행태 뿌리 뽑고 반드시 바꿀 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 15일 윤영찬 더불어민주당 의원의 '카카오 뉴스 편집 압박 문자' 논란과 관련해 “앞에서는 협치와 소통, 정의와 공정을 말하면서 뒤로는 청와대 홍보수석 출신 초선 의원을 앞세워 포털사이트의 기사 배열까지 검열하고 조정하는 이중성이 바로 민주당 문재인 정권의 민낯인 것”이라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 ‘포털공정대책 특별위원회’ 임명장 수여식 및 제1차 회의에서 “포털의 공정성에 대해 많은 국민들이 의구심 갖고 있었는데 청와대 홍보수석 출신의 집권 여당 윤 의원의 갑질 문자로 의혹이 사실로 확인됐다”며 “백번 양보해서 제1야당 대표 연설이 포털 메인에 좀 더 빨리 노출됐다고 해도 이를 문제 삼을 수 있다고 생각한 자체가 오만하고 독재적인 발상이 아니겠느냐”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “문재인 정권에서 삼권분립과 법치주의, 민주주의는 철저히 훼손되고 있다”며 “이제 포털까지 장악해 신독재를 향한 무제한의 질주를 이어가려고 한다”고 지적했다.

주 원내대표는 “권력의 입맛에 맞게 언론도, 포털도 장악할 수 있다는 구시대적 행태를 뿌리 뽑아야 하고 반드시 바꾸겠다”며 “포털이 다시는 정치권력에 휘둘리는 일이 없도록 근본적인 대책 마련하고 시행해 나가도록 하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr